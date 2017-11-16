На торгах Christie’s «Спаситель мира» кисти Леонардо побил исторический рекорд

Весь мир обсуждает результаты последнего аукциона в
Нью-Йорке. На торгах Christie’s побили исторический рекорд, который ранее установила картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины». Это полотно ушло с молотка в 2015 году за 180 миллионов долларов. Но минувшей ночью соперником великого сюрреалиста стал сам Леонардо Да Винчи. На продажу выставили его полотно «Спаситель мира».
Стартовая цена сама по себе была немаленькой — 100 миллионов долларов, но итоговая сумма превзошла даже самые смелые ожидания экспертов и достигла 400 миллионов долларов, а с учетом налогов вышло 450 миллионов долларов. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, до сих пор в мире ни за одно полотно не выкладывали больше денег.
В 1958 году «Спаситель мира» был продана с аукциона за смешные 45 фунтов стерлингов. Тогда в мире были уверены, что полотно — работа не Леонардо да Винчи, а одного из учеников великого художника. Скорее всего ее дорисовали в XVII веке, посчитав образ Христа слишком женственным. В такой работе сложно было угадать руку мастера. Потребовались долгие годы реставраций и экспертиз, чтобы вернуть на холст первоначальный лик, написанный великим Леонардо пять веков назад, и несколько столетий скрывавшейся под слоями более поздней краски.
Луи Крузер, глава департамента аукционного дома Christie’s: «Когда ее перерисовали в XXI-XVII веках, она пропала из виду, о ней забыли. Никто не думал больше, что это работа Леонардо да Винчи. И обрели мы ее только в 2007 году, когда сняли наносные слои».
В левой руке Иисуса Христа — хрустальный шар, символизирующий Землю, пальцы правой руки скрещены — символ благословления человечества. Над левым глазом Спасителя даже остались следы ладони Леонардо да Винчи, которой он доводил краски, создавая нужный оттенок кожи. Последние сомнения экспертов отпали, когда стало очевидно, что «Спаситель мира» выполнен в той же технике, что и знаменитая «Мона Лиза», когда изображение имеет смягченные очертания. Эту технику в XV веке придумал сам Леонардо.
До объявления о продаже, картина выставлялась только один раз в Королевской галерее Лондона в 2011 году. Сейчас, чтобы показать ее как можно большей аудитории, полотно провезли по нескольким странам. Посетителей и их эмоции при виде «Спасителя мира» аукционный дом снимал на камеру, некоторые видео есть в Интернете. В кадр даже попал тезка художника, актер Леонардо Ди Каприо.
Это 16-е из дошедших до наших дней полотен великого мастера и единственное, которое до сих пор находилось в частной коллекции. Выстраивались очереди, чтобы его увидеть, ведь если картина вновь попадет в частные руки, а имя покупателя держится в секрете, то она может снова исчезнуть из виду на десятилетия.
В 1958 году «Спаситель мира» был продана с аукциона за смешные 45 фунтов стерлингов. Тогда в мире были уверены, что полотно — работа не Леонардо да Винчи, а одного из учеников великого художника. Скорее всего ее дорисовали в XVII веке, посчитав образ Христа слишком женственным. В такой работе сложно было угадать руку мастера. Потребовались долгие годы реставраций и экспертиз, чтобы вернуть на холст первоначальный лик, написанный великим Леонардо пять веков назад, и несколько столетий скрывавшейся под слоями более поздней краски.
Луи Крузер, глава департамента аукционного дома Christie’s: «Когда ее перерисовали в XXI-XVII веках, она пропала из виду, о ней забыли. Никто не думал больше, что это работа Леонардо да Винчи. И обрели мы ее только в 2007 году, когда сняли наносные слои».
В левой руке Иисуса Христа — хрустальный шар, символизирующий Землю, пальцы правой руки скрещены — символ благословления человечества. Над левым глазом Спасителя даже остались следы ладони Леонардо да Винчи, которой он доводил краски, создавая нужный оттенок кожи. Последние сомнения экспертов отпали, когда стало очевидно, что «Спаситель мира» выполнен в той же технике, что и знаменитая «Мона Лиза», когда изображение имеет смягченные очертания. Эту технику в XV веке придумал сам Леонардо.
До объявления о продаже, картина выставлялась только один раз в Королевской галерее Лондона в 2011 году. Сейчас, чтобы показать ее как можно большей аудитории, полотно провезли по нескольким странам. Посетителей и их эмоции при виде «Спасителя мира» аукционный дом снимал на камеру, некоторые видео есть в Интернете. В кадр даже попал тезка художника, актер Леонардо Ди Каприо.
Это 16-е из дошедших до наших дней полотен великого мастера и единственное, которое до сих пор находилось в частной коллекции. Выстраивались очереди, чтобы его увидеть, ведь если картина вновь попадет в частные руки, а имя покупателя держится в секрете, то она может снова исчезнуть из виду на десятилетия.
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