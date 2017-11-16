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Брифинг Марии Захаровой
    Дамасский университет открывает центр изучения русского языка. вузы, образование, русский язык, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДамасский университет открывает центр изучения русского языка

    Дамасский университет открывает центр изучения русского языка

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    Дамасский университет открывает центр изучения русского языка

    Дамасский университет открывает центр изучения русского языка

    Дамасский университет открывает центр изучения русского языка

      Университет Дамаска, который является одним из старейших сирийских вузов, создает центр русского языка. Такое решение приняли, чтобы студенты смогли улучшить свои навыки в разговорной и письменной речи.

      Образовательное учреждение не прекращало работу даже во время ожесточенных обстрелов. Язык Пушкина там преподавали и раньше, но в последнее время потребность в русскоговорящих специалистах резко возросла.

      Хайсан Махмуд, заведующий кафедрой русского языка Дамасского университета: «Я, например, могу учить студентов чтению, но фонетике или грамматике не могу, потому что все равно я не могу свободно говорить по-русски, как вы не можете на арабском. Вы можете читать, разговаривать, но все равно не будете знать грамматику арабского языка так, как я. Вот поэтому нам важна подготовка кадров. Будет у нас подготовительный факультет».

      В ближайшее время в Россию отправятся десятки студентов Дамасского университета. Они проведут в нашей стране целый год, а затем вернутся и будут передавать полученные знания другим.

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