Дамасский университет открывает центр изучения русского языка

Университет Дамаска, который является одним из старейших сирийских вузов, создает центр русского языка. Такое решение приняли, чтобы студенты смогли улучшить свои навыки в разговорной и письменной речи.

Образовательное учреждение не прекращало работу даже во время ожесточенных обстрелов. Язык Пушкина там преподавали и раньше, но в последнее время потребность в русскоговорящих специалистах резко возросла.



Хайсан Махмуд, заведующий кафедрой русского языка Дамасского университета: «Я, например, могу учить студентов чтению, но фонетике или грамматике не могу, потому что все равно я не могу свободно говорить по-русски, как вы не можете на арабском. Вы можете читать, разговаривать, но все равно не будете знать грамматику арабского языка так, как я. Вот поэтому нам важна подготовка кадров. Будет у нас подготовительный факультет».



В ближайшее время в Россию отправятся десятки студентов Дамасского университета. Они проведут в нашей стране целый год, а затем вернутся и будут передавать полученные знания другим.