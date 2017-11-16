В России со следующего года может подорожать молочка

В следующем году молоко может подорожать на 10%. Об этом предупреждают переработчики и винят во всем систему сертификации.

Со следующего года для товаров животного происхождения нужно будет получать электронные сертификаты. Россельхознадзор уже подготовил для этого систему под названием «Меркурий». Но именно из-за нее, как заявили в компаниях PepsiCo и Danone, молочная продукция в следующем году подорожает.



Переработчики говорят про рост цен на 10%. В Danone сообщают, что на тестах у системы были сбои, она якобы неправильно указывает дату выработки, сроки годности сырья, к тому же 70% производителей сырого молока к системе до сих пор не подключились. Все это, считают в Danone, может привести к сбоям поставок и росту цен. О неготовности системы говорят и в PepsiCo. В Россельхознадзоре все эти доводы отвергают и заявляют, что «Меркурий» позволить обелить рынок.