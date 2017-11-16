«Большая политика, никакого спорта»: в Госдуме отреагировали на решение WADA

Мы видим, что в этом решении нет никакого спорта, нет борьбы с допингом, а есть только одно — большая политика!

ВАДА отказалось восстанавливать в правах РУСАДА

Вероятно и решение МОК будет приниматься, исходя из этого, и нашу страну ждёт полный недопуск на ОИ в Корее, либо допуск с ограничениями, что неприемлемо для России https://t.co/JkVAKjwndZ