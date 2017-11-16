Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    «Большая политика, никакого спорта»: в Госдуме отреагировали на решение WADA

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    • Фото: Reuters © 2017, Christinne Muschi
    «Большая политика, никакого спорта»: в Госдуме отреагировали на решение WADA

    «Большая политика, никакого спорта»: в Госдуме отреагировали на решение WADA

    «Большая политика, никакого спорта»: в Госдуме отреагировали на решение WADA
  • Фото: Reuters © 2017, Christinne Muschi

    • Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отказе восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

    Как сообщил Лебедев в своем Twitter, в этом вердикте «нет никакого спорта», а лишь «большая политика».




    Лебедев не исключает, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет будет опираться на мнение WADA при принятии решения о допуске сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.




    смотретьСовет учредителей WADA отказался восстановить в правах РУСАДА
    Совет учредителей WADA отказался восстановить в правах РУСАДА
    На заседании в Сеуле совет учредителей WADA решил не восстанавливать в правах РУСАДА, работа которого была приостановлена после череды допинг-скандалов в российском спорте. По мнению совета, два условия, необходимые для восстановления РУСАДА, российская сторона не выполнила. Речь идет о признании российской стороной результатов расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и доступе допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены.

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