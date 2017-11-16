«Большая политика, никакого спорта»: в Госдуме отреагировали на решение WADA

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отказе восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Как сообщил Лебедев в своем Twitter, в этом вердикте «нет никакого спорта», а лишь «большая политика».
Лебедев не исключает, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет будет опираться на мнение WADA при принятии решения о допуске сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
На заседании в Сеуле совет учредителей WADA решил не восстанавливать в правах РУСАДА, работа которого была приостановлена после череды допинг-скандалов в российском спорте. По мнению совета, два условия, необходимые для восстановления РУСАДА, российская сторона не выполнила. Речь идет о признании российской стороной результатов расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и доступе допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены.
Мы видим, что в этом решении нет никакого спорта, нет борьбы с допингом, а есть только одно — большая политика!— Игорь Лебедев (@Russian1972) 16 ноября 2017 г.
Лебедев не исключает, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет будет опираться на мнение WADA при принятии решения о допуске сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
ВАДА отказалось восстанавливать в правах РУСАДА— Игорь Лебедев (@Russian1972) 16 ноября 2017 г.
Вероятно и решение МОК будет приниматься, исходя из этого, и нашу страну ждёт полный недопуск на ОИ в Корее, либо допуск с ограничениями, что неприемлемо для России https://t.co/JkVAKjwndZ
На заседании в Сеуле совет учредителей WADA решил не восстанавливать в правах РУСАДА, работа которого была приостановлена после череды допинг-скандалов в российском спорте. По мнению совета, два условия, необходимые для восстановления РУСАДА, российская сторона не выполнила. Речь идет о признании российской стороной результатов расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и доступе допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены.
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