В Лондоне и Нью-Йорке нефть демонстрирует сдержанный рост

Цены углеводороды эталонных марок слабо поднимаются после снижения накануне. Падение почти до двухнедельных минимумов аналитики объясняют публикацией данных о неожиданном росте запасов нефти и бензина в Соединенных Штатах.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по Москве январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 61 доллара 99 центов за баррель (+0,19%). К закрытию предыдущей сессии они подешевели до 61 доллара 87 центов за баррель (-0,55%).



На электронных торгах в Нью-Йорке котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь выросли до 55 долларов 38 центов за баррель (+0,09%). Накануне они упали в цене до 55 долларов 33 центов за баррель (-0,66%).



Минэнерго США заявило об увеличении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,85 миллиона баррелей, бензина — на 894 тысячи баррелей. Эксперты же рассчитывали на сокращение за неделю на 1 миллион баррелей запасов и нефти, и бензина.