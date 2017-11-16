Медведев поручил создать фонд для поддержки проблемных авиакомпаний

На случай прекращения работы авиакомпаний и необходимости вывозить пассажиров кабмин решил создать специальный фонд, который будет заниматься всеми этими вопросами.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал ряд поручений, которые касаются разработки мер поддержки проблемных авиакомпаний. Как сообщается на сайте Правительства РФ, Минтрансу совместно с Минфином и «Аэрофлотом» предписано заняться созданием системы, позволяющей оперативно осуществлять финансирование расходов на вывоз пассажиров авиакомпаний, допустивших остановку операционной деятельности.
Одним из вариантов такой системы может стать компенсационный фонд, сформированный в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика или денег, получаемых «Аэрофлотом» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над российской территорией. В правительство предложения по созданию системы должны быть представлены 22 ноября 2017 года.
Также премьер поручил Минтрансу вместе с Министерством экономического развития РФ и Росавиацией до 8 декабря сформулировать предложения по методике оценки финансово-экономического состояния авиаперевозчиков, чтобы своевременно выявить риски остановки операционной деятельности.
Одним из вариантов такой системы может стать компенсационный фонд, сформированный в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика или денег, получаемых «Аэрофлотом» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над российской территорией. В правительство предложения по созданию системы должны быть представлены 22 ноября 2017 года.
Также премьер поручил Минтрансу вместе с Министерством экономического развития РФ и Росавиацией до 8 декабря сформулировать предложения по методике оценки финансово-экономического состояния авиаперевозчиков, чтобы своевременно выявить риски остановки операционной деятельности.
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