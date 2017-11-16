Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    Медведев поручил создать фонд для поддержки проблемных авиакомпаний

    комментировать

    Медведев поручил создать фонд для поддержки проблемных авиакомпаний

    Медведев поручил создать фонд для поддержки проблемных авиакомпаний

    На случай прекращения работы авиакомпаний и необходимости вывозить пассажиров кабмин решил создать специальный фонд, который будет заниматься всеми этими вопросами.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал ряд поручений, которые касаются разработки мер поддержки проблемных авиакомпаний. Как сообщается на сайте Правительства РФ, Минтрансу совместно с Минфином и «Аэрофлотом» предписано заняться созданием системы, позволяющей оперативно осуществлять финансирование расходов на вывоз пассажиров авиакомпаний, допустивших остановку операционной деятельности.

    Одним из вариантов такой системы может стать компенсационный фонд, сформированный в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика или денег, получаемых «Аэрофлотом» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над российской территорией. В правительство предложения по созданию системы должны быть представлены 22 ноября 2017 года.

    Также премьер поручил Минтрансу вместе с Министерством экономического развития РФ и Росавиацией до 8 декабря сформулировать предложения по методике оценки финансово-экономического состояния авиаперевозчиков, чтобы своевременно выявить риски остановки операционной деятельности.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru