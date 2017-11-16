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    На Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел сбой

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    На Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел сбой

    На <nobr>Серпуховско-Тимирязевской</nobr> линии метро произошел сбой

    В столичной подземке произошел сбой в движении поездов. Интервалы движения составов поездов в 6:00 были увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

    Как сообщается в аккаунте Twitter московского метро, сбой произошел по техническим причинам.




    Чуть ранее появилась информация, что станции «Алтуфьево» и «Отрадное» закрыли на вход.




    Движение поездов пообещали ввести в график в течение 15–20 минут.




    Сообщается, что сбой в движении составов связан с отсутствием напряжения на перегоне. В 7:05 движение на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии удалось восстановить.




    Все станции открыты для входа и выхода. Московское метро приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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