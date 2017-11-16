На Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел сбой

В столичной подземке произошел сбой в движении поездов. Интервалы движения составов поездов в 6:00 были увеличены на северном участке
Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Как сообщается в аккаунте Twitter московского метро, сбой произошел по техническим причинам.
Чуть ранее появилась информация, что станции «Алтуфьево» и «Отрадное» закрыли на вход.
Движение поездов пообещали ввести в график в течение 15–20 минут.
Сообщается, что сбой в движении составов связан с отсутствием напряжения на перегоне. В 7:05 движение на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии удалось восстановить.
Все станции открыты для входа и выхода. Московское метро приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
6:00 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии по техническим причинам.— Московское метро (@MetroOperativno) 16 ноября 2017 г.
Чуть ранее появилась информация, что станции «Алтуфьево» и «Отрадное» закрыли на вход.
6:05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станции Алтуфьево и Отрадное закрыты на вход.— Московское метро (@MetroOperativno) 16 ноября 2017 г.
Движение поездов пообещали ввести в график в течение 15–20 минут.
7:02 Серпуховско-Тимирязевская линия. Северный участок. Напряжение подано, движение поездов будет восстановлено через 5–10 минут.— Московское метро (@MetroOperativno) 16 ноября 2017 г.
Сообщается, что сбой в движении составов связан с отсутствием напряжения на перегоне. В 7:05 движение на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии удалось восстановить.
7:05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение на северном участке линии восстановлено и вводится в график. Все станции открыты для входа и выхода.— Московское метро (@MetroOperativno) 16 ноября 2017 г.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Все станции открыты для входа и выхода. Московское метро приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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