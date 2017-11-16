На Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел сбой

6:00 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 16 ноября 2017 г.

6:05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станции Алтуфьево и Отрадное закрыты на вход. — Московское метро (@MetroOperativno) 16 ноября 2017 г.

7:02 Серпуховско-Тимирязевская линия. Северный участок. Напряжение подано, движение поездов будет восстановлено через 5–10 минут. — Московское метро (@MetroOperativno) 16 ноября 2017 г.

7:05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение на северном участке линии восстановлено и вводится в график. Все станции открыты для входа и выхода.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 16 ноября 2017 г.

Как сообщается в аккаунте Twitter московского метро, сбой произошел по техническим причинам.Чуть ранее появилась информация, что станции «Алтуфьево» и «Отрадное» закрыли на вход.Движение поездов пообещали ввести в график в течение 15–20 минут.Сообщается, что сбой в движении составов связан с отсутствием напряжения на перегоне. В 7:05 движение на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии удалось восстановить.Все станции открыты для входа и выхода. Московское метро приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.