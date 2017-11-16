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    Глава Минспорта: менее 0,5% допинг-проб россиян оказались положительными в 2017 году

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    Глава Минспорта: менее 0,5% допинг-проб россиян оказались положительными в 2017 году

    Глава Минспорта: менее 0,5% <nobr>допинг-проб</nobr> россиян оказались положительными в 2017 году

    Министр спорта Павел Колобков на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что процент положительных допинг-проб российских спортсменов в этом году крайне низок. Всего около 0,4%.

    Павел Колобков, глава Минспорта: «Все наши спортсмены за последние два года тестировались иностранными антидопинговыми организациями, процент положительных проб в прошлом году составил 0,6%, 0,4% — в этом году. Это меньше, чем в других странах».

    Президент ОКР Александр Жуков, в свою очередь, рассказал, что в России формируется новая антидопинговая культура. Он напомнил, что склонение к употреблению допинга в нашей стране является уголовно наказуемым преступлением, передает ТАСС. А также заявил, что РУСАДА сегодня полностью реформированная организация, и пришло время принять решение о восстановлении агентства в правах.

    Заседание совета учредителей WADA проходит сегодня в Сеуле. В ходе мероприятия будет рассмотрен вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства.

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