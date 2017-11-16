Полонский разглядел в Собчак будущего министра иностранных дел

Скандально известный бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о своем желании баллотироваться на пост президента, не намерен снимать свою кандидатуру в пользу Ксении Собчак, если она предложит ему присоединиться к ее избирательной кампании.
В эфире радио «Эхо Москвы» Полонский назвал себя «профессиональным развивателем» и объяснил, почему решил принять участие в выборах главы государства.
Сергей Полонский: «Я за профессионализм. Я профессиональный развиватель. Именно развиватель должен быть президентом страны. Ксения Анатольевна будет хорошим министром иностранных дел. То есть все-таки мы будем двигаться в этом направлении, а не в обратном».
Также Полонский напомнил, что через 10 дней планирует снова встретиться с Ксенией Собчак и обсудить предстоящие выборы президента.
Сергей Полонский: «Мы встречались с Ксенией и договорились, что следующую встречу проведем дней через 10. И там мы будем уже дискутировать и обсуждать свои видения всех ситуаций».
В середине июля суд признал Сергея Полонского виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов и приговорил к 5 годам колонии. Несмотря на обвинительный приговор, предпринимателя отпустили в зале суда в связи с истечением срока давности.
О своем намерении баллотироваться на пост президента России бизнесмен объявил 8 ноября. В ЦИК уже сообщили, что из-за судимости он не сможет принять участие в гонке в 2018 году.
Сергей Полонский: «Я за профессионализм. Я профессиональный развиватель. Именно развиватель должен быть президентом страны. Ксения Анатольевна будет хорошим министром иностранных дел. То есть все-таки мы будем двигаться в этом направлении, а не в обратном».
Также Полонский напомнил, что через 10 дней планирует снова встретиться с Ксенией Собчак и обсудить предстоящие выборы президента.
Сергей Полонский: «Мы встречались с Ксенией и договорились, что следующую встречу проведем дней через 10. И там мы будем уже дискутировать и обсуждать свои видения всех ситуаций».
В середине июля суд признал Сергея Полонского виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов и приговорил к 5 годам колонии. Несмотря на обвинительный приговор, предпринимателя отпустили в зале суда в связи с истечением срока давности.
О своем намерении баллотироваться на пост президента России бизнесмен объявил 8 ноября. В ЦИК уже сообщили, что из-за судимости он не сможет принять участие в гонке в 2018 году.
Комментарии