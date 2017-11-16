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    Полонский разглядел в Собчак будущего министра иностранных дел

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    • Фото: РИА Новости, Александр Гальперин
    Полонский разглядел в Собчак будущего министра иностранных дел

    Полонский разглядел в Собчак будущего министра иностранных дел

    Полонский разглядел в Собчак будущего министра иностранных дел
  • Фото: РИА Новости, Александр Гальперин

    • Скандально известный бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о своем желании баллотироваться на пост президента, не намерен снимать свою кандидатуру в пользу Ксении Собчак, если она предложит ему присоединиться к ее избирательной кампании.

    В эфире радио «Эхо Москвы» Полонский назвал себя «профессиональным развивателем» и объяснил, почему решил принять участие в выборах главы государства.

    Сергей Полонский: «Я за профессионализм. Я профессиональный развиватель. Именно развиватель должен быть президентом страны. Ксения Анатольевна будет хорошим министром иностранных дел. То есть все-таки мы будем двигаться в этом направлении, а не в обратном».

    Также Полонский напомнил, что через 10 дней планирует снова встретиться с Ксенией Собчак и обсудить предстоящие выборы президента.

    Сергей Полонский: «Мы встречались с Ксенией и договорились, что следующую встречу проведем дней через 10. И там мы будем уже дискутировать и обсуждать свои видения всех ситуаций».

    смотретьМосгорсуд оставил без изменения приговор бизнесмену Полонскому
    Мосгорсуд оставил без изменения приговор бизнесмену Полонскому
    В середине июля суд признал Сергея Полонского виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов и приговорил к 5 годам колонии. Несмотря на обвинительный приговор, предпринимателя отпустили в зале суда в связи с истечением срока давности.

    О своем намерении баллотироваться на пост президента России бизнесмен объявил 8 ноября. В ЦИК уже сообщили, что из-за судимости он не сможет принять участие в гонке в 2018 году.

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