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    Россияне покупают купюры в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала

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    Россияне покупают купюры в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала

    Россияне покупают купюры в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала

    Новые купюры в 200 и 2000 рублей начали продавать в Интернете по цене выше номинала. Центробанк призвал россиян игнорировать подобные объявления и дождаться массового выпуска банкнот.

    Специалисты напомнили, что тираж новых купюр не ограничен, и они не являются памятными, передает «Интерфакс».

    Дальневосточное ГУ Центробанка РФ: «Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск и распространение во всех федеральных округах».

    Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк представил в октябре. Первыми их получили Крым и Дальний Восток, а также Москва.

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