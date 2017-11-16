Россияне покупают купюры в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала

Новые купюры в 200 и 2000 рублей начали продавать в Интернете по цене выше номинала. Центробанк призвал россиян игнорировать подобные объявления и дождаться массового выпуска банкнот.
Специалисты напомнили, что тираж новых купюр не ограничен, и они не являются памятными, передает «Интерфакс».
Дальневосточное ГУ Центробанка РФ: «Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск и распространение во всех федеральных округах».
Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк представил в октябре. Первыми их получили Крым и Дальний Восток, а также Москва.
Дальневосточное ГУ Центробанка РФ: «Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск и распространение во всех федеральных округах».
Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк представил в октябре. Первыми их получили Крым и Дальний Восток, а также Москва.
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