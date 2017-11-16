Серийный убийца Чарльз Мэнсон попал в больницу

Серийного убийцу Чарльза Мэнсона, отбывающего пожизненное заключение в США, перевели из тюрьмы в больницу. Сообщается, что у
83-летнего преступника серьезные проблемы со здоровьем.
По данным сайта TMZ, Мэнсона перевели в больницу Бейкерсфилд, расположенную в часе езды от тюрьмы Коркоран в штате Калифорния.
Источники TMZ рассказали, что у Мэнсона целый ряд заболеваний, требующих вмешательства врачей. По их словам, серийный убийца медленно угасает, и «его смерть — это лишь вопрос времени».
Напомним, в начале 2017 года Чарльз Мэнсон уже оказывался в больнице из-за сильного внутреннего кровотечения. Тогда врачи отказались делать ему операцию, опасаясь, что преступник слишком слаб и не переживет ее.
Чарльз Мэнсон был признан виновным в серии убийств, включая кровавую бойню в Лос-Анджелесе 9 августа 1969 года. Тогда была убита жена кинорежиссера Романа Поланского киноактриса и модель Шэрон Тэйт, находившаяся на 9-м месяце беременности, и еще четыре человека. Мэнсона и его сообщников приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение из-за изменений в законодательстве штата Калифорния.
Источники TMZ рассказали, что у Мэнсона целый ряд заболеваний, требующих вмешательства врачей. По их словам, серийный убийца медленно угасает, и «его смерть — это лишь вопрос времени».
Напомним, в начале 2017 года Чарльз Мэнсон уже оказывался в больнице из-за сильного внутреннего кровотечения. Тогда врачи отказались делать ему операцию, опасаясь, что преступник слишком слаб и не переживет ее.
Чарльз Мэнсон был признан виновным в серии убийств, включая кровавую бойню в Лос-Анджелесе 9 августа 1969 года. Тогда была убита жена кинорежиссера Романа Поланского киноактриса и модель Шэрон Тэйт, находившаяся на 9-м месяце беременности, и еще четыре человека. Мэнсона и его сообщников приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение из-за изменений в законодательстве штата Калифорния.
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