Следователи приступили к осмотру места падения L-410 в Хабаровском крае

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ приступили к осмотру места крушения самолета
L-410 в Хабаровском крае.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ: «Следователи прибыли в Нелькан ночью, утром криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Также ожидается приезд комиссии МАК. Часть следственной группы работает с документами, изъятыми в авиакомпании».
Об этом сообщает РИА Новости.
Небольшой пассажирский самолет L-410 разбился накануне утром. Воздушное судно совершало рейс из Хабаровска. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. Шесть человек погибли. Находившейся на борту трехлетней девочке удалось выжить. Четверг в регионе объявлен днем траура.
Об этом сообщает РИА Новости.
Небольшой пассажирский самолет L-410 разбился накануне утром. Воздушное судно совершало рейс из Хабаровска. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. Шесть человек погибли. Находившейся на борту трехлетней девочке удалось выжить. Четверг в регионе объявлен днем траура.
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