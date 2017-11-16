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    Следователи приступили к осмотру места падения L-410 в Хабаровском крае

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    Следователи приступили к осмотру места падения L-410 в Хабаровском крае

    Следователи приступили к осмотру места падения <nobr>L-410</nobr> в Хабаровском крае

    Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ приступили к осмотру места крушения самолета L-410 в Хабаровском крае.

    Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ: «Следователи прибыли в Нелькан ночью, утром криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Также ожидается приезд комиссии МАК. Часть следственной группы работает с документами, изъятыми в авиакомпании».

    Об этом сообщает РИА Новости.

    Небольшой пассажирский самолет L-410 разбился накануне утром. Воздушное судно совершало рейс из Хабаровска. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. Шесть человек погибли. Находившейся на борту трехлетней девочке удалось выжить. Четверг в регионе объявлен днем траура.

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