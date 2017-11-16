В Италии появился национальный гимн

«Песня итальянцев» на слова Гоффредо Мамели, которая традиционно исполняется на государственных мероприятиях и спортивных соревнованиях, утверждена в качестве национального гимна страны.
Де-факто «Песня итальянцев» является гимном с момента образования Итальянской республики, то есть уже более 70 лет. Однако в конституции страны это до сих пор не было прописано.
Теперь соответствующее положение появилось в главном законе страны, сообщает РИА Новости. Гимн будет указан в конституции как «Песнь итальянцев» (Il Canto degli Italiani).
Текст гимна был написан итальянским поэтом Гоффредо Мамели еще в 1847 году, музыка принадлежит композитору Микеле Новаро.
Теперь соответствующее положение появилось в главном законе страны, сообщает РИА Новости. Гимн будет указан в конституции как «Песнь итальянцев» (Il Canto degli Italiani).
Текст гимна был написан итальянским поэтом Гоффредо Мамели еще в 1847 году, музыка принадлежит композитору Микеле Новаро.
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