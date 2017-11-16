В США заявили о потере боевиками ИГ 95% территории

Спецпосланник президента США по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ Бретт Макгерк заявил, что боевики потеряли уже 95% территории в Сирии и Ираке.
Бретт Макгерк, спецпосланник президента США по борьбе с ИГ: «С того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГ потеряла 95% территории, которую оно контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ИГ. 2,6 миллиона иракцев вернулись домой. И ИГ не вернуло контроль ни над единым метром территории, которую оно утратило».
При этом у российской стороны неоднократно возникали вопросы относительно действий международной коалиции. На этой неделе министр обороны США поставил новое условие для вывода войск коалиции с территории Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал объяснений от американской стороны.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Рекс Тиллерсон неоднократно мне говорил достаточно торжественно, что единственная цель, которую США преследуют в Сирии, — это поражение ИГИЛ. А сейчас, буквально вчера, я слышал заявление министра обороны Мэттиса о том, что США никуда из Сирии не уйдут, пока не убедятся, что политический процесс идет в правильном направлении.
А правильным направлением США считают опять-таки смену режима, как известно. Хотя они не требуют предварительного ухода Башара Асада. Это все противоречит женевским договоренностям, это все противоречит и тем заверениям, которые я сейчас процитировал».
Кроме того, Минобороны РФ заявляло о потворстве США террористам в Сирии. В частности, в ведомстве сообщали, что самолеты коалиции создавали помехи российской авиации во время ударов по боевикам в районе Абу-Кемаля.
При этом у российской стороны неоднократно возникали вопросы относительно действий международной коалиции. На этой неделе министр обороны США поставил новое условие для вывода войск коалиции с территории Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал объяснений от американской стороны.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Рекс Тиллерсон неоднократно мне говорил достаточно торжественно, что единственная цель, которую США преследуют в Сирии, — это поражение ИГИЛ. А сейчас, буквально вчера, я слышал заявление министра обороны Мэттиса о том, что США никуда из Сирии не уйдут, пока не убедятся, что политический процесс идет в правильном направлении.
А правильным направлением США считают опять-таки смену режима, как известно. Хотя они не требуют предварительного ухода Башара Асада. Это все противоречит женевским договоренностям, это все противоречит и тем заверениям, которые я сейчас процитировал».
Кроме того, Минобороны РФ заявляло о потворстве США террористам в Сирии. В частности, в ведомстве сообщали, что самолеты коалиции создавали помехи российской авиации во время ударов по боевикам в районе Абу-Кемаля.
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