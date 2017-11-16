Журналисты выяснили, сколько раз в день врет Трамп

Одна из старейших американских газет — Washington Post — занялась сложными математическими задачками. А именно — подсчитала, сколько раз в день врет президент США Дональд Трамп.

Согласно результатам, за 299 дней президентства Дональда Трамп сказал неправду более полутора тысяч раз. Простой принцип деления говорит, что, по этой статистике, ни один день американского президента без обмана не обходится.



Журналисты даже вывели график «вральной активности» Трампа. В нем можно проследить некую цикличность. А пик приходится на август этого года. Темы для обмана стандартные: уровень безработицы в США, налоги, американский фондовый рынок.



Есть и конкретные примеры. Пару дней назад Трамп заявил, что в Соединенных Штатах сейчас самый низкий уровень безработицы за 17 лет. И эта, скажем так, натяжка повторялась им целых 33 раза. Если Трамп и дальше будет обманывать электорат такими темпами, то к концу года он возьмет очень высокую планку.

