В Крыму готовы дать решительный отпор планам Киева «вернуть» полуостров

В Крыму отреагировали на внесение профильным комитетом Рады пункта о «возвращении» полуострова в закон о реинтеграции Донбасса.
Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что они готовы дать отпор планам Киева.
Ремзи Ильясов, вице-спикер крымского парламента: «Не стоит обращать внимания на все эти законы и расстраиваться из-за очередного психоза киевских властей. Решение о воссоединении Крыма с Россией бесповоротное. Крымчане в состоянии дать решительный отпор любым планам „вернуть“ полуостров и способны защитить свой исторический выбор».
Ильясов также отметил, что включение вопроса по Крыму в закон о реинтеграции Донбасса является явной провокацией, направленной против России, передает РИА Новости. Однако, по его словам, эта попытка обречена на провал.
Ремзи Ильясов: «Крымчанам интересно развивать полуостров и созидать, поэтому не стоит обращать внимания на любые выпады властей соседнего государства.
Напомним, профильный комитет Верховной рады Украины включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос „возвращения“» Крыма.
Принятый в первом чтении документ позволяет президенту использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер, как утверждается, по обеспечению суверенитета страны. В настоящее время Киев и без того использует военную силу в Донбассе, однако теперь этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне. Сейчас украинские власти официально называют операцию на востоке «антитеррористической».
Ранее в документ хотели включить пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но позже от этой идеи отказались.
Ильясов также отметил, что включение вопроса по Крыму в закон о реинтеграции Донбасса является явной провокацией, направленной против России, передает РИА Новости. Однако, по его словам, эта попытка обречена на провал.
Ремзи Ильясов: «Крымчанам интересно развивать полуостров и созидать, поэтому не стоит обращать внимания на любые выпады властей соседнего государства.
Напомним, профильный комитет Верховной рады Украины включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос „возвращения“» Крыма.
Принятый в первом чтении документ позволяет президенту использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер, как утверждается, по обеспечению суверенитета страны. В настоящее время Киев и без того использует военную силу в Донбассе, однако теперь этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне. Сейчас украинские власти официально называют операцию на востоке «антитеррористической».
Ранее в документ хотели включить пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но позже от этой идеи отказались.
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