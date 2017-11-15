Двое заключенных покончили с собой в одной камере «Бутырки»

Сразу двое мужчин свели счеты с жизнью в одной камере психиатрической больницы СИЗО «Бутырка» с разницей в несколько часов.
Ева Меркачева, член московской общественной наблюдательной комиссии: «10 ноября около 01:40 ночи находившийся в камере 40-летний мужчина попытался покончить с собой, был экстренно доставлен в НИИ им. Склифосовского, где скончался. Позже, около 09:00, переведенный на место погибшего в ту же камеру 30-летний мужчина совершил самоубийство».
Меркачева отметила, что оба заключенных ранее уже проявляли суицидальные наклонности. Их доставили в «Бутырку» из «Матросской тишины», где они также пытались свести счеты с жизнью, передает «Интерфакс». Она отметила, что ОНК попросили ФСИН провести проверку по факту случившегося.
Ева Меркачева: «Есть много причин, по которым заключенные совершают самоубийство. Это может быть не только психологическое состояние, но и давление со стороны других заключенных, болезнь. У нас даже был случай, когда человек пытался сделать это, потому что страдал клаустрофобией и не мог находиться в заключении».
Она пояснила, что врачи и психиатры должны были провести полную проверку для установления причин действий заключенных. При этом Меркачева уточнила, что они являются фигурантами дел о краже и хранении наркотических средств.
Меркачева отметила, что оба заключенных ранее уже проявляли суицидальные наклонности. Их доставили в «Бутырку» из «Матросской тишины», где они также пытались свести счеты с жизнью, передает «Интерфакс». Она отметила, что ОНК попросили ФСИН провести проверку по факту случившегося.
Ева Меркачева: «Есть много причин, по которым заключенные совершают самоубийство. Это может быть не только психологическое состояние, но и давление со стороны других заключенных, болезнь. У нас даже был случай, когда человек пытался сделать это, потому что страдал клаустрофобией и не мог находиться в заключении».
Она пояснила, что врачи и психиатры должны были провести полную проверку для установления причин действий заключенных. При этом Меркачева уточнила, что они являются фигурантами дел о краже и хранении наркотических средств.
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