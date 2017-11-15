Главы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидерами ДНР и ЛНР. В ходе разговора обсуждалась инициативу лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами».
По словам Пескова, лидеры самопровозглашенных республик также поддержали предложение, но отметили, что им еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, на встрече с Путиным Медведчук сообщил, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.
По словам Пескова, лидеры самопровозглашенных республик также поддержали предложение, но отметили, что им еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, на встрече с Путиным Медведчук сообщил, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.
Комментарии