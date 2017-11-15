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    Главы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе

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    Главы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе

    Главы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидерами ДНР и ЛНР. В ходе разговора обсуждалась инициативу лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами».

    По словам Пескова, лидеры самопровозглашенных республик также поддержали предложение, но отметили, что им еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

    Напомним, на встрече с Путиным Медведчук сообщил, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

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