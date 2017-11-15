В Прикамье медики издевались над пациентом травмпункта

Медики не слишком трепетно отнеслись к пациенту, поступившему в травмпункт города Березняки в Прикамье. Молодого человека доставили к врачам в состоянии алкогольного опьянения, после того, как он упал на улице и повредил ногу.
Медсестра попыталась заставить пациента подписать согласие на проведение осмотра. Но молодой человек тянул с бумагами, оправдываясь тем, что у него сильно болит нога. Тогда врачи решили применить иные методы убеждения, сообщает сайт Дни.Ru.
На кадрах попавшей в Сеть записи слышно, как пациент просит дать ему успокоиться, после чего раздается звук удара. «Заколебал уже, сопляк малолетний», — говорит врач, который нависает над молодым человеком.
Отметим, что это не единственный случай, когда медики проявляют халатность. В Якутии следователи разбираются в обстоятельствах гибели полуторагодовалой девочки, которой требовалась срочная госпитализация. К маленькой пациентке дважды приезжала скорая, дважды врачи оставляли ребенка на амбулаторном лечении.
На кадрах попавшей в Сеть записи слышно, как пациент просит дать ему успокоиться, после чего раздается звук удара. «Заколебал уже, сопляк малолетний», — говорит врач, который нависает над молодым человеком.
Отметим, что это не единственный случай, когда медики проявляют халатность. В Якутии следователи разбираются в обстоятельствах гибели полуторагодовалой девочки, которой требовалась срочная госпитализация. К маленькой пациентке дважды приезжала скорая, дважды врачи оставляли ребенка на амбулаторном лечении.
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