США хотят увеличить численность американских Вооруженных сил в Европе

Командование сухопутных войск США предлагает Пентагону увеличить численность американских Вооруженных сил в Европе. Генерал Марк Милли заявил, что дополнительные силы нужны, чтобы сдерживать «дальнейшую российскую территориальную агрессию».
Марк Милли, начальник штаба американских сухопутных войск: «Размер и боевой порядок сил США по всему миру относителен тем задачам, которые ставятся. В Европе ключевой задачей, самой фундаментальной задачей, является сдерживание дальнейшей российской территориальной агрессии против независимых суверенных стран на континенте».
Он добавил, что увеличение контингента подбодрит союзников по НАТО в Европе, передает ТАСС. Однако не пояснил, в чем конкретно заключается угроза.
Сегодня стало известно, что сенат США утвердил Марка Эспера министром сухопутных сил. Его кандидатуру предложил президент Дональд Трамп. За назначение Эспера проголосовали 89 членов сената, шесть высказались против, сообщает «Интерфакс».
Ранее представители НАТО заявляли, что пока не готовы к восстановлению полноценного сотрудничества в России. Оно было прервано в 2014 году, после присоединения Крыма и событий на востоке Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Североатлантический альянс стремится воссоздать ситуацию, которая наблюдалась во времена холодной войны.
Он добавил, что увеличение контингента подбодрит союзников по НАТО в Европе, передает ТАСС. Однако не пояснил, в чем конкретно заключается угроза.
Сегодня стало известно, что сенат США утвердил Марка Эспера министром сухопутных сил. Его кандидатуру предложил президент Дональд Трамп. За назначение Эспера проголосовали 89 членов сената, шесть высказались против, сообщает «Интерфакс».
Ранее представители НАТО заявляли, что пока не готовы к восстановлению полноценного сотрудничества в России. Оно было прервано в 2014 году, после присоединения Крыма и событий на востоке Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Североатлантический альянс стремится воссоздать ситуацию, которая наблюдалась во времена холодной войны.
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