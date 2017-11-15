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    Греция задумалась о пополнении казны за счет производства марихуаны. Греция, марихуана, наркотики и наркомания, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГреция задумалась о пополнении казны за счет производства марихуаны

    Греция задумалась о пополнении казны за счет производства марихуаны

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    Греция задумалась о пополнении казны за счет производства марихуаны

    Греция задумалась о пополнении казны за счет производства марихуаны

      Правительство Греции всерьез задумалось над тем, что марихуана может помочь экономике страны. Речь, естественно, идет о ее производстве в медицинских целях — марихуана используется как обезболивающие при онкологических заболеваниях.

      В интервью Bloomberg министр сельского хозяйства Греции Эвангелос Апостолу рассказал: инвесторы уже готовы вложить 1,5 млрд евро в строительство теплиц в его теплой и солнечной стране, а в правительстве Греции собираются подготовить все необходимые документы до конца года.

      Экономический кризис в Греции продолжается уже семь лет. Все это время она, по сути, живет на чужие деньги. Безработица в стране — выше 20%, и это один из самых высоких уровней в ЕС.

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