Греция задумалась о пополнении казны за счет производства марихуаны

Правительство Греции всерьез задумалось над тем, что марихуана может помочь экономике страны. Речь, естественно, идет о ее производстве в медицинских целях — марихуана используется как обезболивающие при онкологических заболеваниях.

В интервью Bloomberg министр сельского хозяйства Греции Эвангелос Апостолу рассказал: инвесторы уже готовы вложить 1,5 млрд евро в строительство теплиц в его теплой и солнечной стране, а в правительстве Греции собираются подготовить все необходимые документы до конца года.



Экономический кризис в Греции продолжается уже семь лет. Все это время она, по сути, живет на чужие деньги. Безработица в стране — выше 20%, и это один из самых высоких уровней в ЕС.