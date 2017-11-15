Пожарные эвакуируют студентов из общежития на востоке Петербурга

В общежитии петербургского университета имени Бонч-Бруевича произошел пожар.

Студенты университета телекоммуникаций сообщили о задымлении в здании на Дальневосточном проспекте. Спасатели уже прибыли на место. Предположительный очаг возгорания находится на шестом этаже.



Площадь пожара пока неизвестна. Как рассказали в Главном управлении МЧС по Петербургу, в настоящее время идет эвакуация студентов. В здании находится почти 300 комнат. На место направляются дополнительные наряды спасателей.