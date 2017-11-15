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Паутина-10

    Пожарные эвакуируют студентов из общежития на востоке Петербурга

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    Пожарные эвакуируют студентов из общежития на востоке Петербурга

    Пожарные эвакуируют студентов из общежития на востоке Петербурга

    В общежитии петербургского университета имени Бонч-Бруевича произошел пожар.

    Студенты университета телекоммуникаций сообщили о задымлении в здании на Дальневосточном проспекте. Спасатели уже прибыли на место. Предположительный очаг возгорания находится на шестом этаже.

    Площадь пожара пока неизвестна. Как рассказали в Главном управлении МЧС по Петербургу, в настоящее время идет эвакуация студентов. В здании находится почти 300 комнат. На место направляются дополнительные наряды спасателей.

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