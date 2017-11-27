Оплатившего проезд школьника-инвалида высадили из маршрутки в Екатеринбурге

Прокуратура в Екатеринбурге проводит проверку по факту инцидента с
ребенком-инвалидом, которого кондуктор высадил из маршрутки в мороз после того, как он оплатил проезд.
По данным прокуратуры, инцидент с участием 15-летнего мальчика, у которого диагностирован диабет, произошел в транспортном средстве, обслуживающем маршрут 09.
Из сообщения прокуратуры: «Установлено, что 23 ноября учащийся школы, являющийся инвалидом первой группы, на остановке „Таганский ряд“ сел в автобус маршрута 09. Ребенок оплатил проезд, что подтверждается наличием у него билета, выданного валидатором в 14:07. Однако кондуктор через некоторое время вновь подошел к ребенку и попросил оплатить проезд. Несмотря на предъявление билета, кондуктор попросил ребенка-инвалида первой группы покинуть автобус. Ребенок вышел на остановке на улице Пехотинцев, половину пути не доехав до своего дома».
По данным местных СМИ, кондуктор маршрутки уже уволен. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) в свою очередь сообщили, что ведомство проводит собственную проверку.
В ноябре 2016 года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении контролера автобуса в Екатеринбурге, которая высадила девятилетнюю девочку из автобуса в 30-градусный мороз, поскольку у нее не оказалось денег на проезд. В результате ребенку пришлось идти домой пешком.
Из сообщения прокуратуры: «Установлено, что 23 ноября учащийся школы, являющийся инвалидом первой группы, на остановке „Таганский ряд“ сел в автобус маршрута 09. Ребенок оплатил проезд, что подтверждается наличием у него билета, выданного валидатором в 14:07. Однако кондуктор через некоторое время вновь подошел к ребенку и попросил оплатить проезд. Несмотря на предъявление билета, кондуктор попросил ребенка-инвалида первой группы покинуть автобус. Ребенок вышел на остановке на улице Пехотинцев, половину пути не доехав до своего дома».
По данным местных СМИ, кондуктор маршрутки уже уволен. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) в свою очередь сообщили, что ведомство проводит собственную проверку.
В ноябре 2016 года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении контролера автобуса в Екатеринбурге, которая высадила девятилетнюю девочку из автобуса в 30-градусный мороз, поскольку у нее не оказалось денег на проезд. В результате ребенку пришлось идти домой пешком.
Комментарии