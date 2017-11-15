Один человек погиб при пожаре в Химках

В подмосковных Химках при пожаре в жилом доме погиб один человек.
Тело погибшего в сгоревшей квартире было обнаружено спасателями, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области: «Спасателями обнаружено тело погибшего».
По предварительным данным, в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Мира произошел хлопок газа, затем последовал пожар. Как сообщили в ведомстве, в 18:33 мск возгорание было полностью потушено. Были эвакуированы более 100 жильцов.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области: «Спасателями обнаружено тело погибшего».
По предварительным данным, в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Мира произошел хлопок газа, затем последовал пожар. Как сообщили в ведомстве, в 18:33 мск возгорание было полностью потушено. Были эвакуированы более 100 жильцов.
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