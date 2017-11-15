Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
«Хождение по мукам». Красная дорожка

    Один человек погиб при пожаре в Химках

    комментировать

    Один человек погиб при пожаре в Химках

    Один человек погиб при пожаре в Химках

    В подмосковных Химках при пожаре в жилом доме погиб один человек.

    Тело погибшего в сгоревшей квартире было обнаружено спасателями, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

    Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области: «Спасателями обнаружено тело погибшего».

    По предварительным данным, в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Мира произошел хлопок газа, затем последовал пожар. Как сообщили в ведомстве, в 18:33 мск возгорание было полностью потушено. Были эвакуированы более 100 жильцов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru