Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
«Хождение по мукам». Красная дорожка

    Фигурант «болотного дела» Бученков объявлен в розыск

    комментировать

    Фигурант «болотного дела» Бученков объявлен в розыск

    Фигурант «болотного дела» Бученков объявлен в розыск

    Замоскворецкий суд Москвы объявил в розыск Дмитрия Бученкова, который является фигурантом дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.

    Эмилия Хиль, пресс-секретарь суда: «Постановлением суда Бученков Д. Е. объявлен в розыск, мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу».

    Она добавила, что производство по уголовному делу приостановлено до розыска подозреваемого, передает «Интерфакс».

    До марта 2017 года Бученков находился в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест. На днях стало известно, что Бученков скрылся из-под домашнего ареста. По данным СМИ, он выехал в одно из государств Евросоюза и попросил там политического убежища.

    Напомним, 6 мая 2012 года прошла акция оппозиции на Болотной площади, которая закончилась столкновениями с полицией. Были задержаны около 400 человек. Несколько человек получили реальные сроки по делу о беспорядках.

    Новости по теме

    Российская оппозиция

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru