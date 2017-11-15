Фигурант «болотного дела» Бученков объявлен в розыск

Замоскворецкий суд Москвы объявил в розыск Дмитрия Бученкова, который является фигурантом дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Эмилия Хиль, пресс-секретарь суда: «Постановлением суда Бученков Д. Е. объявлен в розыск, мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу».
Она добавила, что производство по уголовному делу приостановлено до розыска подозреваемого, передает «Интерфакс».
До марта 2017 года Бученков находился в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест. На днях стало известно, что Бученков скрылся из-под домашнего ареста. По данным СМИ, он выехал в одно из государств Евросоюза и попросил там политического убежища.
Напомним, 6 мая 2012 года прошла акция оппозиции на Болотной площади, которая закончилась столкновениями с полицией. Были задержаны около 400 человек. Несколько человек получили реальные сроки по делу о беспорядках.
Она добавила, что производство по уголовному делу приостановлено до розыска подозреваемого, передает «Интерфакс».
До марта 2017 года Бученков находился в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест. На днях стало известно, что Бученков скрылся из-под домашнего ареста. По данным СМИ, он выехал в одно из государств Евросоюза и попросил там политического убежища.
Напомним, 6 мая 2012 года прошла акция оппозиции на Болотной площади, которая закончилась столкновениями с полицией. Были задержаны около 400 человек. Несколько человек получили реальные сроки по делу о беспорядках.
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