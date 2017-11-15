Минимализм в стиле оригами: Петербург готовится к открытию культурного форума

В Петербурге идут последние приготовления к VI Международному культурному форуму. Сегодня так называемый нулевой день. В городе открываются выставки, проходят кинопремьеры, работают мастер-классы . Основными площадками культурного форума станут Главный штаб Эрмитажа, Манеж и Академическая капелла.

На ближайшие три дня Главный штаб превратится в декорации для Международного культурного форума. Сейчас тут не услышишь привычной тишины в залах. До официального открытия осталось меньше суток, поэтому где-то пилят, где-то стучат, что-то строят. Первое, что увидят гости, конечно, если взглянут на потолок, картонную конструкцию бренда форума, выполненного в стиле оригами.



Популярность культурного форума растет с каждым годом. Если в прошлом году только официальных гостей было 6 тысяч, то в этом ожидают 11. Плюс общественный поток — это все, кто желает попасть на лекции, дискуссии, концерты и кинопросмотры — 14 тысяч человек. Учитывая прошлый опыт, когда некоторые залы просто не вместили всех, сегодня аудитории выбрали больше. И предусмотрели возможность их трансформации.



Андрис Ульянов, представитель дирекции Международного культурного форума: «Сцена по сравнению с прошлым годом тоже изменилась. Если раньше это было плоским пространством, то сейчас спикеры будут сидеть в открытом углу и призывать участвовать зрителей в диалоге с аудиторией».



Для оформления главной сцены в атриуме Главного штаба выбрали минимализм. Потому что здесь, посчитали организаторы, важно то, о чем будут рассказывать приглашенные. Ждут главу города, чиновников из Москвы, руководителей секций. А это, например, Николай Цискаридзе, Вячеслав Полунин, Сергей Стадлер.



Впервые в культурном форуме примет участие и Центральный выставочный зал «Манеж». Его уже декорировали в красные цвета. В ЦВЗ говорить будут о культуре в революции и революции в культуре.



Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж»: «Для нас очень важно иметь много измерений: культурное, музыкальное, дискуссионное. Мы точно знаем, что с точки зрения технического оснащения и технических возможностей мы — один из лучших залов Европы».



В «Манеже» на культурном форуме можно будет не только подискутировать о революции, но и буквально прикоснуться к ней. Гостям мероприятия за неделю до официального открытия покажут выставку «Петроград 1917-й». На экспозиции представлены оружие, костюмы того времени. И конечно, не забыли об искусстве.



Мероприятие проходит в 100-летие революции. И организаторы, по их словам, постарались эту тему отразить не только в темах лекций, но и в оформлении, и в техническом оснащении. Они сами совершили небольшую революцию. VI Международный культурный форум, несмотря на свой официальный статус, кажется, стал ближе к народу. Отсюда и стеклянные павильоны, и открытые студии с видом на Эрмитаж, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.