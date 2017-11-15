«Прости, малыш»: в краснодарский беби-бокс подкинули младенца

В ночь на 15 ноября в
беби-боксе одной из кубанских больниц был найден младенец. В настоящее время им занимаются врачи.
В региональном Минздраве уточнили, что в беби-боксе была оставлена девочка двух месяцев от роду.
Минздрав Краснодарского края: «Внешне ребенок здоров. Врачи проводят все необходимые обследования. Девочка весом 4,610 и возрастом примерно 1 мес. 3 недели».
Рядом с ней лежала записка: «Прости, малыш, я люблю тебя». Как передает РИА Новости, врачи обследовали ребенка и поставили ему диагноз: «анемия смешанного генеза средней степени тяжести».
Первый в России беби-бокс был установлен в 2011 году в Сочи. Уже через месяц благодаря этому новшеству была спасена жизнь ребенка — новорожденной девочки. В настоящее время в регионе функционируют пять беби-боксов: два — в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире, сообщается на сайте ведомства.
Минздрав Краснодарского края: «Внешне ребенок здоров. Врачи проводят все необходимые обследования. Девочка весом 4,610 и возрастом примерно 1 мес. 3 недели».
Рядом с ней лежала записка: «Прости, малыш, я люблю тебя». Как передает РИА Новости, врачи обследовали ребенка и поставили ему диагноз: «анемия смешанного генеза средней степени тяжести».
Первый в России беби-бокс был установлен в 2011 году в Сочи. Уже через месяц благодаря этому новшеству была спасена жизнь ребенка — новорожденной девочки. В настоящее время в регионе функционируют пять беби-боксов: два — в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире, сообщается на сайте ведомства.
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