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    В Харькове машину российского генконсула облили едким веществом

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    • Фото: 057.ua
    В Харькове машину российского генконсула облили едким веществом

    В Харькове машину российского генконсула облили едким веществом

    В Харькове машину российского генконсула облили едким веществом
  • Фото: 057.ua

    • Неизвестные повредили автомобиль генконсула России в Харькове. Об этом говорится в сообщении харьковской полиции.

    Из сообщения полиции: «По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства».

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    Опубликовано Поліція Харківщини 15 ноября 2017 г.


    Отмечается, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция уже опросила заявителя и свидетелей происшествия.

    В генконсульстве РФ в Харькове эту информацию комментировать отказались.

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