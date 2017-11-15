В Харькове машину российского генконсула облили едким веществом

Неизвестные повредили автомобиль генконсула России в Харькове. Об этом говорится в сообщении харьковской полиции.
Из сообщения полиции: «По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства».
Отмечается, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция уже опросила заявителя и свидетелей происшествия.
В генконсульстве РФ в Харькове эту информацию комментировать отказались.
У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генконсулаОпубликовано Поліція Харківщини 15 ноября 2017 г.
За попередніми даними, невідомі облили іномарку речовиною, яка роз’…
Отмечается, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция уже опросила заявителя и свидетелей происшествия.
В генконсульстве РФ в Харькове эту информацию комментировать отказались.
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