В Харькове машину российского генконсула облили едким веществом

У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генконсула



За попередніми даними, невідомі облили іномарку речовиною, яка роз’… Опубликовано Поліція Харківщини 15 ноября 2017 г.

: «По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства».Отмечается, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция уже опросила заявителя и свидетелей происшествия.В генконсульстве РФ в Харькове эту информацию комментировать отказались.