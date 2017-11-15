У питерских военных нет сомнений в существовании солдатского захоронения у Пулковских высот

Начальник
военно-мемориальной службы Западного военного округа Сергей Хижняк сделал громкое заявление, связанное со строительством дорожной развязки на месте воинского захоронения.
У Западного военного округа нет сомнений в существовании воинского захоронения на месте старого гражданского кладбища на 2-м километре Петербургского шоссе, где начато строительство дорожной развязки по заказу городской администрации. Заявление прозвучало на брифинге, посвященном итогам всероссийской акции «Вахта памяти».
Также сегодня военные еще раз подтвердили, что 90-й специальный поисковый батальон не будет сверять границы захоронения, потому что эти границы признаны судом и занесены в учетную карточку. Именно такая форма установлена директивой Генерального штаба Министерства обороны.
Сергей Хижняк, начальник военно-мемориальной службы ЗВО штаба материально-технического обеспечения: «Может быть, у органов местного самоуправления есть иная форма учета этого воинского захоронения. Но в ходе сверки и органы местного самоуправления, и военный комиссариат эту информацию подтвердили. Это воинское захоронение учтено, оно имеется».
Сергей Хижняк также уточнил, что позицию ЗВО военные в письменной форме донесли до губернатора Петербурга. Однако спустя неделю после отмененного выезда спецбатальона Георгий Полтавченко в ответе на депутатский запрос снова называет воинское захоронение в этом месте неизвестным и сообщает о назначении поисковых мероприятий. Сейчас ситуацией вокруг строительства дорожной развязки на костях занимается городская прокуратура.
Также сегодня военные еще раз подтвердили, что 90-й специальный поисковый батальон не будет сверять границы захоронения, потому что эти границы признаны судом и занесены в учетную карточку. Именно такая форма установлена директивой Генерального штаба Министерства обороны.
Сергей Хижняк, начальник военно-мемориальной службы ЗВО штаба материально-технического обеспечения: «Может быть, у органов местного самоуправления есть иная форма учета этого воинского захоронения. Но в ходе сверки и органы местного самоуправления, и военный комиссариат эту информацию подтвердили. Это воинское захоронение учтено, оно имеется».
Сергей Хижняк также уточнил, что позицию ЗВО военные в письменной форме донесли до губернатора Петербурга. Однако спустя неделю после отмененного выезда спецбатальона Георгий Полтавченко в ответе на депутатский запрос снова называет воинское захоронение в этом месте неизвестным и сообщает о назначении поисковых мероприятий. Сейчас ситуацией вокруг строительства дорожной развязки на костях занимается городская прокуратура.
Комментарии