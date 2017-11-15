Папа римский отказался ездить на подаренном ему Lamborghini

Папа римский Франциск в ходе встречи с руководством итальянского автоконцерна Lamborghini получил в подарок уникальный спорткар модели Huracan.

Автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, оформлен в традиционных цветах Ватикана: на белом фоне нарисованы золотые полосы. Понтифик принял Huracan и расписался фломастером на его капоте.



Однако ездить на нем глава Святого престола не будет. Как объявило радио Ватикана, автомобиль выставят на аукцион Sotheby’s, а вырученные от продажи средства Франциск намерен отдать на благотворительность.



Часть средств пойдет на финансирование проекта по реконструкции разрушенной террористами равнины Ниневия в Ираке, где ранее жили христиане. Благотворительный фонд Aiuto alla Chiesa che Soffre намерен создать там комфортные условия для их возвращения.



Кроме того, средства пойдут на оказание помощи жертвам торговцев людьми, бывшим проституткам, а также женщинам и детям в странах Африки.



Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации в России начинается от 12 млн рублей. Однако папе римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.