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    Российская авиация ударила по террористам ИГ у Абу-Кемаля: видео. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийская авиация ударила по террористам ИГ у Абу-Кемаля: видео

    Российская авиация ударила по террористам ИГ у Абу-Кемаля: видео

    5 комментариев
    Российская авиация ударила по террористам ИГ у <nobr>Абу-Кемаля</nobr>: видео

    Российская авиация ударила по террористам ИГ у Абу-Кемаля: видео

    Российская авиация ударила по террористам ИГ у <nobr>Абу-Кемаля</nobr>: видео

      Шесть бомбардировщиков ВКС России нанесли авиационный удар по террористам из запрещенной в России организации «Исламское государство» в районе сирийского Абу-Кемаля.

      Для нанесения авиаудара бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака, заявили в Минобороны РФ.

      Минобороны РФ: «Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей».

      В ведомстве также уточнили, что прикрытие бомбардировщиков над территорией Сирии осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

      Минобороны РФ: «После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования».

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