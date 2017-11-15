Российская авиация ударила по террористам ИГ у Абу-Кемаля: видео

Шесть бомбардировщиков ВКС России нанесли авиационный удар по террористам из запрещенной в России организации «Исламское государство» в районе сирийского Абу-Кемаля .

Для нанесения авиаудара бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака, заявили в Минобороны РФ.



Минобороны РФ: «Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей».



В ведомстве также уточнили, что прикрытие бомбардировщиков над территорией Сирии осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.



Минобороны РФ: «После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования».