Российская авиация ударила по террористам ИГ у Абу-Кемаля: видео

Шесть бомбардировщиков ВКС России нанесли авиационный удар по террористам из запрещенной в России организации «Исламское государство» в районе сирийского
Абу-Кемаля.
Для нанесения авиаудара бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака, заявили в Минобороны РФ.
Минобороны РФ: «Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей».
В ведомстве также уточнили, что прикрытие бомбардировщиков над территорией Сирии осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.
Минобороны РФ: «После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования».
Минобороны РФ: «Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей».
В ведомстве также уточнили, что прикрытие бомбардировщиков над территорией Сирии осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.
Минобороны РФ: «После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования».
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