В питерский метрополитен заглянул вундеркинд из Подмосковья

Второклассник Кирилл Агеев приехал в Петербург, что увидеть городскую подземку, о которой мальчик готов рассказывать часами.

В Северную столицу с официальным визитом из Подмосковья прибыл Кирилл Агеев. Семилетний вундеркинд первым делом посетил городскую подземку. Объект выбран не случайно, ведь именно про метрополитен Москвы и Петербурга мальчик может рассказывать часами.



Благодаря своим знаниям Кирилл даже стал героем телевизионной передачи об уникальных людях. Сегодня работники метрополитена сами решили проверить, насколько Кирилл достоверно знает историю.



Кирилл Агеев учится во 2-м классе, приехал в город на Неве вместе с мамой. После встречи в метро они планируют посетить железнодорожный колледж, куда Кирилл думает поступать после школы.