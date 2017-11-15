Путин наградил Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени был удостоен глава «Газпрома» Алексей Миллер. Такую же награду получил академик РАН, один из основоположников и создателей термоядерного оружия Юрий Трутнев, недавно отметивший 90-летие.



Звание Героя России и почетное звание «летчик-космонавт РФ» глава государства присвоил космонавту-испытателю Алексею Овчинину.



На торжественной церемонии награждения Путин поблагодарил удостоенных госнаград выдающихся деятелей науки, культуры, тружеников производственных предприятий, предпринимателей, спортсменов и бывших губернаторов и отметил их вклад в развитие России.



Владимир Путин, президент РФ: «Дорогие друзья, ваши свершения и заслуги важны не только для сегодняшнего дня. Они работают на будущее, на успешное решение задач развития нашего отечества. Я еще раз благодарю вас за честное, ответственное, неравнодушное отношение к своему делу. И желаю, безусловно, новых свершений и всего самого-самого доброго».