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15 ноября, 19:00
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    Путин наградил Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством»

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    Путин наградил Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Путин наградил Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Путин наградил Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством»
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • Президент РФ Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени был удостоен глава «Газпрома» Алексей Миллер. Такую же награду получил академик РАН, один из основоположников и создателей термоядерного оружия Юрий Трутнев, недавно отметивший 90-летие.

    Звание Героя России и почетное звание «летчик-космонавт РФ» глава государства присвоил космонавту-испытателю Алексею Овчинину.

    На торжественной церемонии награждения Путин поблагодарил удостоенных госнаград выдающихся деятелей науки, культуры, тружеников производственных предприятий, предпринимателей, спортсменов и бывших губернаторов и отметил их вклад в развитие России.

    Владимир Путин, президент РФ: «Дорогие друзья, ваши свершения и заслуги важны не только для сегодняшнего дня. Они работают на будущее, на успешное решение задач развития нашего отечества. Я еще раз благодарю вас за честное, ответственное, неравнодушное отношение к своему делу. И желаю, безусловно, новых свершений и всего самого-самого доброго».

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