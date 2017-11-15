Военные в Зимбабве обратились к молодежи и политическим партиям

Внезапные события произошли в стабильно застойном Зимбабве. В столице — бронетехника, на экранах телевизоров — люди в камуфляже, а бессменный лидер Роберт Мугабе — дома под стражей. Налицо все признаки военного путча.
Сибусисо Мойо, генерал-майор вооруженных сил Зимбабве: «Мы хотим, чтобы вы могли пользоваться вашими правами и свободами. Чтобы наша страна вернулась к развитию и процветанию, за которые мы боремся. Политическим партиям: призываем ваших членов воздержаться от насилия. Молодежи: призываем вас осознать, что будущее страны — это вы. Все религиозные организации Зимбабве мы призываем помолиться за страну, проповедовать любовь, мир, единство и движение к развитию».
Сейчас военные, взявшие под контроль все органы власти, уверяют, что президенту и его семье ничего не угрожает. Они просто находятся под охраной. По некоторым данным, Мугабе, которому уже стукнуло 93 года, добровольно согласился покинуть пост. По другим данным, в обмен на то, что его жену выпустят из страны.
Лавмор Чинопутса, член оппозиционной партии MDC: «Это печальное развитие ситуации в политике нашей страны. Но также я думаю, это определенное облегчение для жителей Зимбабве. В конце концов, люди рады тому, что, наконец, приходит конец династии, находящейся у власти».
И тут есть, наверное, чему радоваться. Ну, хотя бы надежда вдруг какая-то блеснет. Мугабе всю жизнь проповедовал социализм, причем в довольно радикальной форме. Это привело страну к тому, что деньги в Зимбабве пришлось печатать с 12-ю нулями — то есть купюры номиналом в триллион. Потом эти деньги вообще отменили. Наверное, уже места для нулей не хватало.
Сейчас военные, взявшие под контроль все органы власти, уверяют, что президенту и его семье ничего не угрожает. Они просто находятся под охраной. По некоторым данным, Мугабе, которому уже стукнуло 93 года, добровольно согласился покинуть пост. По другим данным, в обмен на то, что его жену выпустят из страны.
Лавмор Чинопутса, член оппозиционной партии MDC: «Это печальное развитие ситуации в политике нашей страны. Но также я думаю, это определенное облегчение для жителей Зимбабве. В конце концов, люди рады тому, что, наконец, приходит конец династии, находящейся у власти».
И тут есть, наверное, чему радоваться. Ну, хотя бы надежда вдруг какая-то блеснет. Мугабе всю жизнь проповедовал социализм, причем в довольно радикальной форме. Это привело страну к тому, что деньги в Зимбабве пришлось печатать с 12-ю нулями — то есть купюры номиналом в триллион. Потом эти деньги вообще отменили. Наверное, уже места для нулей не хватало.
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