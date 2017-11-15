ТАСС: сбившая «пьяного» мальчика получила отсрочку от колонии

Железнодорожный городской суд Московской области признал виновной Ольгу Алисову, которая сбила на машине насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, и приговорил ее к трем годам в
колонии-поселении.
Между тем сообщается, что суд применил к Алисовой отсрочку наказания в связи с наличием у нее несовершеннолетнего ребенка, передает ТАСС. Кроме того, суд взыскал с женщины 2,5 млн руб. компенсации морального вреда.
Позже стало известно, что отсрочка наказания к женщине применена не будет.
Из приговора суда: «Суд постановил признать Алисову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также 2,5 года лишения права управления автомобилем. Полностью удовлетворить размер компенсации материального ущерба в размере 60 тыс. рублей и морального вреда в размере 2,5 млн рублей».
Как сообщалось ранее, «суд установил, что Алисова, являясь лицом, управляющим автомобилем, в светлое время суток совершила наезд на несовершеннолетнего».
Из заявления суда: «Все повреждения у несовершеннолетнего расцениваются как тяжкий вред, между тяжким вредом и смертью несовершеннолетнего существует причинно-следственная связь. Она была трезва, и наркотических веществ в ее крови не обнаружено, по телефону она не разговаривала».
Ранее гособвинение попросило приговорить обвиняемую по делу о резонансном ДТП в Балашихе к трем годам колонии. Алисова вину не признала, заявив, что она была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови мальчика большое количество алкоголя.
Позже комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, изначально экспертиза была проведена ненадлежащим образом: действия судмедэксперта по делу о ДТП в Балашихе привели к загрязнению крови спиртом. В результате врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности.
Позже стало известно, что отсрочка наказания к женщине применена не будет.
Из приговора суда: «Суд постановил признать Алисову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также 2,5 года лишения права управления автомобилем. Полностью удовлетворить размер компенсации материального ущерба в размере 60 тыс. рублей и морального вреда в размере 2,5 млн рублей».
Как сообщалось ранее, «суд установил, что Алисова, являясь лицом, управляющим автомобилем, в светлое время суток совершила наезд на несовершеннолетнего».
Из заявления суда: «Все повреждения у несовершеннолетнего расцениваются как тяжкий вред, между тяжким вредом и смертью несовершеннолетнего существует причинно-следственная связь. Она была трезва, и наркотических веществ в ее крови не обнаружено, по телефону она не разговаривала».
Ранее гособвинение попросило приговорить обвиняемую по делу о резонансном ДТП в Балашихе к трем годам колонии. Алисова вину не признала, заявив, что она была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови мальчика большое количество алкоголя.
Позже комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, изначально экспертиза была проведена ненадлежащим образом: действия судмедэксперта по делу о ДТП в Балашихе привели к загрязнению крови спиртом. В результате врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности.
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