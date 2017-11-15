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    Сирийские саперы начали разминировать Алеппо под контролем российских коллег. Исламское государство, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские саперы начали разминировать Алеппо под контролем российских коллег

    Сирийские саперы начали разминировать Алеппо под контролем российских коллег

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    Сирийские саперы начали разминировать Алеппо под контролем российских коллег

    Сирийские саперы начали разминировать Алеппо под контролем российских коллег

    Сирийские саперы начали разминировать Алеппо под контролем российских коллег

      В Сирии удалось полностью очистить от мин недавно освобожденный город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Сирийские саперы под контролем российских коллег теперь сосредоточились на провинции Алеппо.

      Разминирование проводят в районе деревни Маклум. Отступая, террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ оставили там много смертельных ловушек: заминированными оказались здания и дороги.

      Кроме того, на территории населенного пункта лежат десятки неразорвавшихся снарядов. Их обезвреживанием сейчас и занимаются подготовленные россиянами местные специалисты.

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