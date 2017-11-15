Сирийские саперы начали разминировать Алеппо под контролем российских коллег

В Сирии удалось полностью очистить от мин недавно освобожденный город Дейр-эз-Зор . Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Сирийские саперы под контролем российских коллег теперь сосредоточились на провинции Алеппо.

Разминирование проводят в районе деревни Маклум. Отступая, террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ оставили там много смертельных ловушек: заминированными оказались здания и дороги.



Кроме того, на территории населенного пункта лежат десятки неразорвавшихся снарядов. Их обезвреживанием сейчас и занимаются подготовленные россиянами местные специалисты.