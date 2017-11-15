Суд признал виновной женщину, сбившую насмерть мальчика в Балашихе

Железнодорожный городской суд Московской области в среду признал виновной Ольгу Алисову, которая сбила на машине насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе.
Как сообщает ТАСС, «суд установил, что Алисова, являясь лицом, управляющим автомобилем, в светлое время суток совершила наезд на несовершеннолетнего».
Из заявления суда: «Все повреждения у несовершеннолетнего расцениваются как тяжкий вред, между тяжким вредом и смертью несовершеннолетнего существует причинно-следственная связь. Она была трезва, и наркотических веществ в ее крови не обнаружено, по телефону она не разговаривала».
В ближайшее время суд озвучит наказание, которого, по мнению судьи, заслуживает подсудимая. Ранее гособвинение попросило приговорить обвиняемую по делу о резонансном ДТП в Балашихе к трем годам колонии.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови мальчика большое количество алкоголя.
Позже комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, изначально экспертиза была проведена ненадлежащим образом: действия судмедэксперта по делу о ДТП в Балашихе привели к загрязнению крови спиртом. В результате врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности.
Из заявления суда: «Все повреждения у несовершеннолетнего расцениваются как тяжкий вред, между тяжким вредом и смертью несовершеннолетнего существует причинно-следственная связь. Она была трезва, и наркотических веществ в ее крови не обнаружено, по телефону она не разговаривала».
В ближайшее время суд озвучит наказание, которого, по мнению судьи, заслуживает подсудимая. Ранее гособвинение попросило приговорить обвиняемую по делу о резонансном ДТП в Балашихе к трем годам колонии.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови мальчика большое количество алкоголя.
Позже комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, изначально экспертиза была проведена ненадлежащим образом: действия судмедэксперта по делу о ДТП в Балашихе привели к загрязнению крови спиртом. В результате врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности.
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