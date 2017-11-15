Сделано в КНДР: в Пхеньяне открылась выставка «продуктового изобилия»

В столице Северной Кореи открылась продуктовая выставка, организованная в лучших советских традициях.

Посетителей пригласили в огромные павильоны, которые на время превратили в подобие магазинов. Прилавки многим могут напомнить советские в лучших традициях времен дефицита: на полки многократно выставили одни и те же товары.



Организаторы уверяют: на выставке настоящее изобилие — представили почти 2000 наименований товаров. Все, естественно, с пометкой «Сделано в КНДР».



Посетители с интересом рассматривают состав, а производители на все лады расхваливают свои продукты.