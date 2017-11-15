Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка
    Сделано в КНДР: в Пхеньяне открылась выставка «продуктового изобилия». выставки и музеи, продукты, Пхеньян, Северная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСделано в КНДР: в Пхеньяне открылась выставка «продуктового изобилия»

    Сделано в КНДР: в Пхеньяне открылась выставка «продуктового изобилия»

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    Сделано в КНДР: в Пхеньяне открылась выставка «продуктового изобилия»

    Сделано в КНДР: в Пхеньяне открылась выставка «продуктового изобилия»

    Сделано в КНДР: в Пхеньяне открылась выставка «продуктового изобилия»

      В столице Северной Кореи открылась продуктовая выставка, организованная в лучших советских традициях.

      Посетителей пригласили в огромные павильоны, которые на время превратили в подобие магазинов. Прилавки многим могут напомнить советские в лучших традициях времен дефицита: на полки многократно выставили одни и те же товары.

      Организаторы уверяют: на выставке настоящее изобилие — представили почти 2000 наименований товаров. Все, естественно, с пометкой «Сделано в КНДР».

      Посетители с интересом рассматривают состав, а производители на все лады расхваливают свои продукты.

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