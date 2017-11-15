В России началась разработка системы тотальной маркировки товаров

В России могут ввести тотальную маркировку товаров. Сейчас метки ставят только на шубы и лекарства. Обещают таким образом ликвидировать рынок контрафакта.
К 2024 году российский товарный рынок может стать абсолютно прозрачным. Как пишет газета «Коммерсант», на недавнем совещании у Дмитрия Медведева обсуждалась система сплошной маркировки.
Если все и правда получится, то Россия, как отмечает газета, станет первой страной в мире, которая полностью контролирует товарные сделки в реальном времени, включая розницу и налоги. Сейчас такие системы находятся на начальной стадии — началась маркировка мехов и лекарств, следующие на очереди — сигареты.
Скорее всего, на товары будут ставить QR-коды, а считывать их будут кассовые аппараты. Как говорят эксперты, серому сектору торговли придется выбирать — или принимать новые условия, или полностью уйти в тень. Примерную стоимость системы тотальной маркировки пока не подсчитали.
Если все и правда получится, то Россия, как отмечает газета, станет первой страной в мире, которая полностью контролирует товарные сделки в реальном времени, включая розницу и налоги. Сейчас такие системы находятся на начальной стадии — началась маркировка мехов и лекарств, следующие на очереди — сигареты.
Скорее всего, на товары будут ставить QR-коды, а считывать их будут кассовые аппараты. Как говорят эксперты, серому сектору торговли придется выбирать — или принимать новые условия, или полностью уйти в тень. Примерную стоимость системы тотальной маркировки пока не подсчитали.
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