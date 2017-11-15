Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка
    Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале. знаменитости, Латвия, похороны, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМихаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале

    Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале

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    Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале

    Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале

    Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале

      Михаила Задорнова похоронили в Юрмале, рядом с его отцом. Такова была последняя воля сатирика. На кладбище были только его родственники и близкие друзья.

      До этого в церкви Александра Невского в Риге состоялось отпевание. Сотни поклонников Задорнова проводили его долгими аплодисментами.

      Ранее с сатириком простились в одной из клиник Подмосковья. В начале 2016 года у Михаила Задорнова обнаружили опухоль. Врачи сделали все, что могли, но их усилий оказалось недостаточно. Сатирик умер на прошлой неделе, ему было 69 лет.



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