Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале

Михаила Задорнова похоронили в Юрмале, рядом с его отцом. Такова была последняя воля сатирика. На кладбище были только его родственники и близкие друзья.
До этого в церкви Александра Невского в Риге состоялось отпевание. Сотни поклонников Задорнова проводили его долгими аплодисментами.
Ранее с сатириком простились в одной из клиник Подмосковья. В начале 2016 года у Михаила Задорнова обнаружили опухоль. Врачи сделали все, что могли, но их усилий оказалось недостаточно. Сатирик умер на прошлой неделе, ему было 69 лет.
Ранее с сатириком простились в одной из клиник Подмосковья. В начале 2016 года у Михаила Задорнова обнаружили опухоль. Врачи сделали все, что могли, но их усилий оказалось недостаточно. Сатирик умер на прошлой неделе, ему было 69 лет.
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