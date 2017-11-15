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Паутина-10
    Путин и Медведев оценили масштабы реставрации Ново-Иерусалимского монастыря. Медведев, Московская область, патриарх, Путин, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Медведев оценили масштабы реставрации Ново-Иерусалимского монастыря

    Путин и Медведев оценили масштабы реставрации Ново-Иерусалимского монастыря

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    Путин и Медведев оценили масштабы реставрации <nobr>Ново-Иерусалимского</nobr> монастыря

    Путин и Медведев оценили масштабы реставрации Ново-Иерусалимского монастыря

    Путин и Медведев оценили масштабы реставрации <nobr>Ново-Иерусалимского</nobr> монастыря

      В Ново-Иерусалимском монастыре в подмосковной Истре сегодня принимали президента, премьера и патриарха Кирилла. Они приехали оценить результаты масштабной реставрации храмов. Однако так получилось, что в обители говорили не только об архитектуре и истории.

      Речь зашла об обмене пленными на юго-востоке Украины. О том, что он не ведется больше года и все это время в заложниках у конфликтующих сторон остаются сотни людей, президенту рассказал известный украинский политик Виктор Медведчук. Он попросил Путина по возможности посодействовать в решении этого вопроса.

      После слов Владимира Путина о роли православия в жизни двух стран лидер украинского движения «Общественный выбор» обратился к российскому президенту с просьбой поспособствовать обмену пленных между ДНР и ЛНР и Украиной. Владимир Путин пообещал принять участие в решении этого вопроса. Патриарх Кирилл также поддержал предложение Медведчука, подчеркнув, что такая акция носит гуманитарный характер.

      Во время экскурсии настоятель монастыря рассказал о том, что реставрационные работы начались в 2008 году, еще во время президентства Дмитрия Медведева. Это не первая реставрация за долгую жизнь монастыря. Построил его в XVII веке святейший патриарх Никон с разрешения второго Романова — Алексея Михайловича. Здесь же великий церковный реформатор был похоронен. Место погребения Никона было разграблено большевиками, но священнослужители своими силами восстановили могилу и она стала считаться священной среди верующих.

      В завершение встречи архимандрит Феофилакт поделился с гостями планами на будущее. На очереди — реставрация территории за стенами монастыря — русской Палестины с Гефсиманским садом. Кроме того, монастырь надеется, что ему будут переданы еще два объекта — гидросистема с девятью прудами и конный двор.

      Подробности — в видеоматериале.

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