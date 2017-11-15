Сотрудники петербургского кинотеатра извинились перед мальчиком-инвалидом

Конфликт между семьей Артёма Баданина и сотрудниками кинотеатра на улице Савушкина получил продолжение. Персонал, попросивший подростка на коляске и его знакомых покинуть кафе, отстранен от работы.
Сотрудники кафе, выгнавшие подростка в инвалидной коляске, отстранены от работы. Сегодня об этом сообщили представители кинотеатра, в котором произошел инцидент. Кроме того, спустя три дня 15-летнему Артёму Баданину и его маме все-таки принесли извинения.
Ирина Бойко, заместитель генерального директора прокатной компании: «Мы очень сожалеем о том, что произошло. Мы рады видеть Артёма и его друзей в кинотеатре и максимально создадим все условия для того, чтобы его пребывание в кинотеатре было удобным и комфортным».
Напомним: воскресный конфликт в кинотеатре вызвал широкий общественный резонанс. В этот день школьник вместе со своим другом пришел в торговый центр на улице Савушкина. Перед просмотром фильма они встретили знакомых в кафе при кинотеатре и решили присоединиться к компании. Однако, со слов самого Артёма, им не только отказали в обслуживании, но и указали на выход, пояснив, что подростки якобы не понравились сотрудникам пиццерии.
Однако сотрудники кинотеатра озвучили свою версию развития событий. Они утверждают, что подростки пришли не первый раз, долгое время сидели в кафе без билетов на сеанс. Якобы администратор несколько раз делала им замечания из-за их некультурного поведения, а затем охрана попросила молодежь покинуть территорию пиццерии.
Тем не менее этот инцидент послужил поводом для комплексной прокурорской проверки всех учреждений и заведений города на их доступность для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ирина Бойко, заместитель генерального директора прокатной компании: «Мы очень сожалеем о том, что произошло. Мы рады видеть Артёма и его друзей в кинотеатре и максимально создадим все условия для того, чтобы его пребывание в кинотеатре было удобным и комфортным».
Напомним: воскресный конфликт в кинотеатре вызвал широкий общественный резонанс. В этот день школьник вместе со своим другом пришел в торговый центр на улице Савушкина. Перед просмотром фильма они встретили знакомых в кафе при кинотеатре и решили присоединиться к компании. Однако, со слов самого Артёма, им не только отказали в обслуживании, но и указали на выход, пояснив, что подростки якобы не понравились сотрудникам пиццерии.
Однако сотрудники кинотеатра озвучили свою версию развития событий. Они утверждают, что подростки пришли не первый раз, долгое время сидели в кафе без билетов на сеанс. Якобы администратор несколько раз делала им замечания из-за их некультурного поведения, а затем охрана попросила молодежь покинуть территорию пиццерии.
Тем не менее этот инцидент послужил поводом для комплексной прокурорской проверки всех учреждений и заведений города на их доступность для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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