Три водителя на Алтае вынуждены жить в разбитом автобусе на месте ДТП

Водители рейсового автобуса, попавшего в смертельное ДТП, уже неделю вынуждены жить в салоне разбитой машины. Уехать они не могут, так как являются фигурантами уголовного дела.

Вместо кроватей — откидные кресла. Разбитые стекла закрыты подголовниками. Но это все равно мало спасает от холода. В Алтайском крае сейчас минус 2. А еще никаких запасов еды, воды и топлива. В таких условиях три водителя провели почти неделю.



Заложниками разбитого экспресса они стали после ДТП, которое унесло жизни четверых военнослужащих. Авария произошла рано утром 8 ноября — на трассе столкнулись две иномарки. Водитель одной из них выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Легковушку отбросило и на автобус, который ехал из Казахстана. Военнослужащие Алейской мотострелковой дивизии, которые находились в одной из легковушек, погибли на месте. И теперь сдвинуться с места водителям автобуса не дают сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета.



Пассажиры экспресса не пострадали. Всех их на попутках отправили в пункт назначения — в Новосибирск. Автобус с моста на обочину оттащили дорожники. В результате удара у экспресса разнесло всю переднюю часть, сорвало кардан, передние колеса теперь неуправляемы. Повезло еще, говорят шоферы, что в рабочем состоянии двигатель, так что есть возможность обогреть салон.



Узнав об этой ситуации, на помощь водителям пришли десятки местных жителей. Люди везут водителям продукты, воду, теплые вещи, валенки и топливо. Один из дальнобойщиков отдал им свою газовую плитку.



Как говорят сами водители, несколько дней они еще протянут, но что делать потом — непонятно. Каждую ночь морозы только крепчают.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».