В Мытищах 7-летняя девочка стала инвалидом из-за халатности врачей

Следователи проверят квалификацию медиков в подмосковных Мытищах. У экспертов есть основание полагать, что из-за нерасторопности врачей 7-летняя девочка стала инвалидом. Ребенка привезли с переломом руки, необходима была операция, которую провели лишь спустя несколько дней.

Ксюше пришлось учиться писать левой рукой, дело в том, что пальцы на правой больше не слушаются. Серьезную травму она получила на детской площадке — неудачно упала. Однако это не последствия перелома, считает мать школьницы, а результат врачебной ошибки. Галина Тимофеева пытается доказать, что медики допустили халатность, из-за которой девочка стала инвалидом. Женщина рассказала, что в больницу Ксюша попала накануне выходных. Доктор сделал снимок, сообщил, что нужна операция, но провели ее не сразу.



Галина Тимофеева, мама Ксении: «Наложили гипсовую лангету и сказали: ждите понедельника, скорее всего, в понедельник-вторник будут ставить спицы».



Два дня в больнице, говорит Галина, девочку мучили сильные боли. Образовался отек, уже тогда школьница перестала чувствовать пальцы, но медики успокаивали: нужно просто разрабатывать руку.



О том, что медицинскую помощь оказали неверно, Галина узнала, обратившись в другую больницу. Хирурги заключили: девочка получила сложный перелом со смещением. Ей сначала должны были собрать кости, а уже потом накладывать гипс. Но операцию провели лишь на четвертые сутки. Кроме того, лангета сдавила кисть. Из-за этого могли возникнуть осложнения — атрофия нервных окончаний.



Девочке оформили инвалидность. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей следователи возбудили уголовное дело. Виновных пока не установили, предстоит оценить действия каждого из медиков. Родители решили, что заниматься реабилитацией дочери стоит, пока та растет, даже если это покажется медикам бессмысленным. Тренировки проводят каждый день.