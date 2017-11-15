Путин, Медведев и патриарх Кирилл прибыли в Ново-Иерусалимский монастырь

Президент России Владимир Путин прибыл в Воскресенский
Ново-Иерусалимский монастырь, где в эти дни завершился первый этап многолетних реставрационных работ.
Главу государства сопровождают сопредседатели попечительского совета благотворительного фонда, на средства которого восстанавливается монастырь, премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как передает РИА Новости, осмотр обители гости начали с посещения Воскресенского собора. На момент постройки в XVII веке это было самое высокое здание — почти 75 метров. Собор был на тот момент также самой большой постройкой, вмещавшей до 16 тысяч человек (храм Христа Спасителя в Москве вмещает 10 тысяч человек).
Как рассказал наместник Воскресенского монастыря архимандрит Феофилакт, «главное чудо для нас — это то, что основные святыни, например, гроб Господень, темница Спасителя, сохранились». Он отметил, что «в эти дни завершен первый этап реставрации: восстановлено все, что находится внутри стен обители».
По его словам, монастырь надеется, что ему будут переданы еще два объекта, пока находящиеся в ведении подмосковных властей: гидросистема с девятью прудами и конный двор. На месте последнего планируется разместить православную гимназию.
Второй этап восстановительных работ, как считает архимандрит Феофилакт, может затронуть территорию за стенами монастыря — русскую Палестину с Гефсиманским садом. По его данным, в реставрацию с 2008 года уже вложено 11 млрд рублей, из которых 1 млрд 300 млн — пожертвования людей и организаций.
Как передает РИА Новости, осмотр обители гости начали с посещения Воскресенского собора. На момент постройки в XVII веке это было самое высокое здание — почти 75 метров. Собор был на тот момент также самой большой постройкой, вмещавшей до 16 тысяч человек (храм Христа Спасителя в Москве вмещает 10 тысяч человек).
Как рассказал наместник Воскресенского монастыря архимандрит Феофилакт, «главное чудо для нас — это то, что основные святыни, например, гроб Господень, темница Спасителя, сохранились». Он отметил, что «в эти дни завершен первый этап реставрации: восстановлено все, что находится внутри стен обители».
По его словам, монастырь надеется, что ему будут переданы еще два объекта, пока находящиеся в ведении подмосковных властей: гидросистема с девятью прудами и конный двор. На месте последнего планируется разместить православную гимназию.
Второй этап восстановительных работ, как считает архимандрит Феофилакт, может затронуть территорию за стенами монастыря — русскую Палестину с Гефсиманским садом. По его данным, в реставрацию с 2008 года уже вложено 11 млрд рублей, из которых 1 млрд 300 млн — пожертвования людей и организаций.
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