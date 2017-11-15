Посаженный братом на цепь подросток рассказал, как выбрался из плена

Подростка, которого старший брат держал дома на цепи, вернули родителям. Несколько недель 13-летний Володя провел в специальном центре для несовершеннолетних в Кыштыме. И вот органы опеки, которые поставили семью на учет, пришли к выводу, что мать справится с обязанностями по воспитанию.

Это громкое дело передали в СУ СК РФ по Челябинской области. Следователи уже пообщались со старшим братом, который признался, что приковал мальчика к кровати за провинность: тот слишком поздно пришел с прогулки. Тем временем 13-летний Володя рассказал, как ему удалось освободиться.



Освободили мальчика стражи порядка. Обмотанный железными оковами, он провел почти сутки. К ножке кровати его приковал 27-летний брат Александр, военнослужащий. Сержанту не понравилось, что Вова поздно явился домой. Обмотав шею подростка цепью, он приказал сидеть и думать над поведением.



Вернувшаяся домой, мать Вовы просто прошла мимо сына, решив, что такой метод наказания вполне приемлем. Она спокойно легла спать. Лишь когда мать отправилась на работу, мальчик решился позвать на помощь. Его крики услышали соседи, которые и вызвали полицейских. Они на время разбирательства решили отдать Вову и его маленьких братьев и сестер в интернат.



В конечном итоге соцработники пришли к выводу, что детей можно и нужно вернуть матери. Им, по мнению специалистов органов опеки, ничто не угрожает. Вова с решением взрослых согласен. Он сказал, что дома ему лучше, а старшего брата он уже простил.



Безмолвным свидетелем регулярных конфликтов, как оказалось, был отец Вовы. Юрий несколько лет назад ушел из семьи. По его словам, сын жаловался на то, что его наказывают. Но мужчина не вмешивался. Узнав о том, что мальчика посадили на цепь, а после отправили в приют, уверяет, что заволновался. Казалось бы, после такого можно было забрать ребенка в свой дом. Но на решительный шаг мужчина, кажется, не способен.



Соседи, которые вызвали полицейских, осуждать брата или мать Вовы не берутся. Говорят: подросток трудный — шалит, не слушается. В том, что его наказали таким зверским способом, они ничего страшного не видят.



Тем временем старший брат Вовы стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили по статье «Истязания». Расследованием занимаются в СК. Многодетную семью взяли под контроль соцработники.



Подробности — в видеоматериале.