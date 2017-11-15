Путин одобрил проект нового «наземного метро» в Москве

Сегодня Владимир Путин одобрил проект, который должен в лучшую сторону повлиять на транспортную ситуацию в столичном регионе. Об этом президент говорил с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозёровым: планируется соединить между собой железнодорожные ветки, подходящие к Москве с разных сторон, и организовать по ним сквозное движение. Пробок в Московском регионе станет меньше. А вся транспортная инфраструктура, в том числе дорожная, разгрузится на 10–12 %.

Новый проект — создание сквозного пригородного железнодорожного сообщения через столицу, московский мэр представил Путину еще 4 ноября на выставке в Манеже «Россия, устремленная в будущее». Путин попросил тогда представить ему подробный доклад. Сегодня разговор шел уже в практической плоскости с участием главы РЖД.



Известно, что большинство подмосковных электричек, за исключением Белорусского и Курского направлений, где движение по городу не останавливается, доезжают до центральных московских вокзалов, там разворачиваются и едут назад. Фактически это тупики. И желающим проехать дальше надо пересаживаться на метро, а чтобы добраться, скажем, из Мытищ в Люберцы или из Мытищ до Железнодорожного, надо переходить вообще на другой вокзал и садиться на другую электричку, отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.



Сергей Собянин: «С „Российскими железными дорогами“ мы придумали схему, которая бы соединила разрозненные куски этих дорог и создала сквозные диаметры. На примере Белорусского, Савёловского направления можно увидеть, что, по сути дела, создается новая наземная ветка метро протяженностью около 50 км, которая будет перевозить 42 млн человек. Причем скорость перемещения из этого конца в этот увеличится в два раза. Сегодня, например, из Лобни до Одинцова нужно минимум два часа на любом виде транспорта. Причем если на общественном, то это три пересадки. А так понадобится меньше часа без всяких пересадок».



Еще одно направление, которое можно реализовать быстро, — Рижско-Павелецкое. В целом можно создать от 5 до 15 маршрутов. При этом строить новые железнодорожные пути внутри Москвы в большом объеме не требуется.



Подробности — в видеоматериале.