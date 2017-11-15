В Киеве обвинили Минск в ударе «ножом в спину» из-за Крыма

Белоруссия, которая проголосовала против украинской резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, нанесла Украине удар «ножом в спину». С таким заявлением выступила первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко.
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По словам Геращенко, действия белорусской стороны идут вразрез с громкими заявлениями о нейтральности, сообщает Газета.Ru.
Ирина Геращенко: «Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования».
Ранее сообщалось, в ООН во вторник большинством голосов была принята резолюция, в которой говорится о якобы имеющем место нарушении прав человека в Крыму. Среди стран, проголосовавших против резолюции, оказалась и Белоруссия.
Ирина Геращенко: «Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования».
Ранее сообщалось, в ООН во вторник большинством голосов была принята резолюция, в которой говорится о якобы имеющем место нарушении прав человека в Крыму. Среди стран, проголосовавших против резолюции, оказалась и Белоруссия.
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