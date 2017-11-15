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15 ноября, 19:00
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    В Киеве обвинили Минск в ударе «ножом в спину» из-за Крыма

    2 комментария

    В Киеве обвинили Минск в ударе «ножом в спину» из-за Крыма

    В Киеве обвинили Минск в ударе «ножом в спину» <nobr>из-за</nobr> Крыма

    Белоруссия, которая проголосовала против украинской резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, нанесла Украине удар «ножом в спину». С таким заявлением выступила первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко.

    По словам Геращенко, действия белорусской стороны идут вразрез с громкими заявлениями о нейтральности, сообщает Газета.Ru.

    Ирина Геращенко: «Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования».

    Ранее сообщалось, в ООН во вторник большинством голосов была принята резолюция, в которой говорится о якобы имеющем место нарушении прав человека в Крыму. Среди стран, проголосовавших против резолюции, оказалась и Белоруссия.

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