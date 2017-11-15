Лавров: НАТО демонизирует военное сотрудничество России и Белоруссии

Россия и Белоруссия озабочены попытками НАТО демонизировать военное сотрудничество двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве.
По словам главы российского МИД, альянс использует совместные учения «Запад-2017», чтобы оправдать развертывание своих сил вблизи наших границ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы обсудили ситуацию, которая сложилась в отношениях между нашими странами и Североатлантическим альянсом. В частности, выразили озабоченность попытками демонизировать российско-белорусское военное сотрудничество, в том числе в контексте состоявшихся в сентябре учений „Запад-2017“, и использовать эту пропагандистскую кампанию для того, чтобы обосновывать дополнительное развертывание военных сил НАТО на восточном фланге».
Обсудили министры и ряд других вопросов. По итогам встречи они подписали программу согласованных действий в сфере внешней политики между союзными государствами на ближайшие два года.
Сергей Лавров: «Особое внимание уделили некоторым аспектам практического развития сотрудничества в рамках Союзного государства — в частности, формированию единого миграционного пространства. Наши министерства совместно с другими ведомствами России и Белоруссии продолжают разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства. Мы исходим из того, что заключение такого соглашения решит ряд проблем пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы».
Еще одной темой разговора стало взаимодействие по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам Макея, Белоруссия готова выделить миротворческий контингент, если на это согласятся все заинтересованные стороны.
Министры также обсудили возможное взаимодействие между ЕАЭС и Евросоюзом. По словам Лаврова, у этих отношений высокий потенциал, однако пока он, к сожалению, остается невостребованным.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы обсудили ситуацию, которая сложилась в отношениях между нашими странами и Североатлантическим альянсом. В частности, выразили озабоченность попытками демонизировать российско-белорусское военное сотрудничество, в том числе в контексте состоявшихся в сентябре учений „Запад-2017“, и использовать эту пропагандистскую кампанию для того, чтобы обосновывать дополнительное развертывание военных сил НАТО на восточном фланге».
Обсудили министры и ряд других вопросов. По итогам встречи они подписали программу согласованных действий в сфере внешней политики между союзными государствами на ближайшие два года.
Сергей Лавров: «Особое внимание уделили некоторым аспектам практического развития сотрудничества в рамках Союзного государства — в частности, формированию единого миграционного пространства. Наши министерства совместно с другими ведомствами России и Белоруссии продолжают разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства. Мы исходим из того, что заключение такого соглашения решит ряд проблем пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы».
Еще одной темой разговора стало взаимодействие по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам Макея, Белоруссия готова выделить миротворческий контингент, если на это согласятся все заинтересованные стороны.
Министры также обсудили возможное взаимодействие между ЕАЭС и Евросоюзом. По словам Лаврова, у этих отношений высокий потенциал, однако пока он, к сожалению, остается невостребованным.
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