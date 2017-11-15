Симфонический оркестр Мариинского театра с триумфом завершил гастроли в США

Симфонический оркестр Мариинского театра завершил свои гастроли в США. Финал этого турне вышел ярким: музыканты во главе с Валерием Гергиевым выступили в легендарном Карнеги-холле в Нью-Йорке . На один вечер все антироссийские настроения среди американских граждан просто растворились в классических русских композициях.

В самый разгар антироссийских настроений в Америке, когда, кажется, даже упоминание о России не вызывает у американского обывателя ничего, кроме раздражения, Валерий Гергиев привез в Нью-Йорк русскую музыкальную программу. На сцене знаменитого Карнеги-холла, где симфонический оркестр Мариинского театра завершил гастроли по Америке в этом году, звучала музыка Шостаковича, Прокофьева и Скрябина.



Валерий Гергиев, художественный руководитель — директор Мариинского театра: «Мы не приезжаем сюда с политическими заявлениями или акциями, мы занимаемся любимым делом, играем композиторов, которые являются гордостью российской и мировой культуры».



В Америке некоторые уже прозвали Гергиева секретным оружием России. Но на его концерты политика не влияет, скорее наоборот, это музыка в исполнении оркестра Мариинки меняет отношение американцев к нашей стране. И аплодируют петербуржцам там стоя.



Полтора десятка концертов в США и полные залы в Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтоне и теперь Нью-Йорке — лучший ответ любой пропаганде. Американская публика в очередной раз покорена, вот только некоторые из газетных комментариев: «симфонический вихрь Гергиева», «музыка из другой Вселенной».



Подробности — в видеоматериале.